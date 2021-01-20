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Путин и Лукашенко обсудили вопросы Союзного государства и коронавирус

Президент России Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор. Это первая беседа президентов с начала года. По чьей инициативе состоялся разговор, не уточняется.

«Обсужден ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня, в том числе в контексте взаимодействия в рамках Союзного государства. Затронута тематика противодействия распространению коронавирусной инфекции»,— говорится в сообщении Кремля. На сайте главы белорусского государства информации о беседе нет.

Последний раз президенты общались в середине декабря 2020 года на саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Заседание проходило в режиме видеоконференции.

О прошедшем заседании — в материале “Ъ” «Александр Лукашенко пост сдал».

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