Участок автотрассы Краснодар-Керчь начнут строить в начале 2021 года

Фото: пресс-служба Росавтодора

В начале 2021 года ФКУ Упрдор «Тамань» приступит к строительству 68-километрового участка трассы А-289 (от хутора Белый Темрюкского района до Славянска-на-Кубани). Об этом сообщили в пресс-службе Росавтодора. Ранее Главгосэкспертиза РФ одобрила проект.

Новая дорога пройдет южнее существующей. Это позволит не вводить ограничения движения автотранспорта на период строительства.

На новом участке построят четыре транспортные развязки, восемь путепроводов, километровый мост через реку Кубань, а также 15 малых мостов через каналы. Трасса будет состоять из четырех полос с разделением встречных потоков. Пропускная способность - 40 тыс. автомобилей в сутки. Кроме того, на трассе будет сплошное электроосвещение и системы автоматического управления дорожным движением.

Как писал "Ъ-Кубань", аукцион на реализацию второго этапа дороги Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк — автомобильная дорога А290 Новороссийск — Керчь выиграло ООО «Трансстроймеханизация» (входит в группу компаний «Мостотрест» Аркадия Ротенберга). Начальная цена контракта составляла 55,1 млрд руб. Работы должны быть закончены к 2024 году.

Благодаря новой автодороге путь из Краснодара до Крымского моста будет занимать не более двух часов. Финансирование осуществляется в рамках проекта «Развитие федеральной магистральной сети».

Наталья Решетняк