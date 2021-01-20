Камала Харрис вступила в должность вице-президента США

Камала Харрис принесла присягу и вступила в должность вице-президента США в ходе церемонии, проходящей на Капитолийском холме в Вашингтоне. В ближайшее время присягу принесет 46-й президент США Джо Байден. Госпожа Харрис стала первой чернокожей женщиной и первым политиком азиатского происхождения, занявшим этот пост.

Камала Деви Харрис родилась 20 октября 1964 года в Окленде (Калифорния). В 1986 году получила степень бакалавра сразу по двум специальностям: политологии и экономике в Говардском университете (Вашингтон). В 1989 году защитила докторскую по юриспруденции в Калифорнийском университете и с 1990 года начала заниматься юридической практикой, став ассистентом прокурора округа Аламеда в Калифорнии. В 2002 году решила стать прокурором округа Сан-Франциско и стала собирать группу поддержки. В 2003 году госпожа Харрис выиграла выборы и стала первым чернокожим окружным прокурором в США.

В 2007 году при поддержке демократа Нэнси Пелоси она стала генеральным прокурором штата Калифорния, где проработала до 2011 года. В 2016 году госпожа Харрис выиграла выборы в Сенат США и с 2017 года работала сенатором. На этой должности она активно противодействовала президенту США Дональду Трампу, участвуя практически во всех громких акциях в Конгрессе против главы государства, включая первую попытку импичмента.

Как проходит инаугурация — в видеотрансляции на сайте “Ъ”.