Организатор свалки на Пискаревском проспекте оштрафован

Организатору незаконной свалки на Пискаревском проспекте в Петербурге назначен максимальный штраф по ст.11.1 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге».

Как сообщили в пресс-службе комитета по природопользованию, ущерб окружающей среде от этой свалки оценен в 1,7 млн рублей. В рамках административного расследования было установлено, что за два месяца на нее заехали почти 2 тыс. транспортных средств, проводилось уплотнение участков с отходами. Кроме того, вследствие проведенных работ по планированию данной территории с использованием строительной техники и сброшенных отходов, произошло изменение рельефа участка и попадание отходов в мелиоративную систему.

Размер ущерба, нанесенного экологии, позволил УМВД России по Красногвардейскому району возбудить уголовное дело.