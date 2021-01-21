«Вымпелком» нашел друга

«Вымпелком» разрабатывает виртуального помощника на базе искусственного интеллекта (ИИ) для неформального общения и рекомендаций досуга, обнаружил “Ъ”. Сервис призван помочь компании нарастить выручку за счет включения в рекомендации ее же продуктов. Другие операторы связи уже развивают подобные сервисы, выдержать конкуренцию на рынке будет непросто, считают эксперты.

«Вымпелком» работает над виртуальным помощником на базе ИИ, для которого пользователь сможет выбрать собственный 3D-аватар, обнаружил “Ъ” на новом сайте оператора yourvirtualfriend.ru, зарегистрированном в декабре 2020 года. «Виртуальный друг» поможет организовать досуг и будет давать бонусы в виде промокодов, например, в кафе, говорится на странице проекта. Она ведет в Telegram-канал, где уточняется, что первая версия мобильного приложения с помощником появится в феврале. В «Вымпелкоме» отказались комментировать проект.

Оператор хочет создать аналог проекта Replika, который в 2017 году запустили бывший обозреватель «Афиши» Евгения Куйда и специалист в области компьютерной лингвистики из МГУ Филипп Дудчук (проект привлек более $10 млн инвестиций), рассказал “Ъ” источник, знакомый с планами «Вымпелкома». Виртуальный помощник будет «учиться» и «расти» по мере общения пользователя с ним, поясняет он.

«В результате на основе интересов пользователя помощник сможет давать рекомендации о том, какой сериал лучше посмотреть или какое приложение скачать»,— поясняет собеседник.





В операторе, по его словам, рассчитывают, что проект поможет повысить выручку за счет интеграции в том числе продуктов «Вымпелкома» в рекомендации. Курировать его будет исполнительный вице-президент по развитию цифрового и нового бизнеса Джордж Хелд.

«Вымпелком» и раньше попытался запустить персонального помощника. В 2018 году компания представила чат-бота «Марка», который был интегрирован в маркетплейс с услугами и предложениями от партнеров, сообщал “Ъ” 4 июня 2018 года. Приложение не обновлялось с 2018 года.

Владимир Путин, президент РФ, 4 декабря 2020 года У всего искусственного, в том числе и у искусственного интеллекта, нет сердца, души, нет чувства сострадания и совести.

Виртуальные ассистенты и цифровые помощники уже есть у МТС, «МегаФона» и Tele2. Их популярность будет расти, а наибольшее распространение получит голосовой интерфейс, считают в МТС. Ассистент этого оператора «Смарти» помогает абонентам с обслуживанием, но также общается на свободные темы. Другой помощник «Марвин» встроен в «умную» колонку МТС. Неформальное общение поддерживает и помощник Tele2. «Монетизация таких виртуальных помощников происходит за счет оптимизации штата сотрудников поддержки и дополнительных продаж»,— пояснили там. Уровень доверия к виртуальным помощникам за последнее время значительно вырос, отметили в «МегаФоне».

Головная компания «Вымпелкома» Veon часто экспериментировала с подобными продуктами, напоминает аналитик «Ренессанс Капитала» Александр Венгранович. Так, в 2017 году Veon запустила одноименную цифровую платформу, которая должна была стать аналогом популярного китайского приложения WeChat, но менее чем через два года проект был закрыт (см. “Ъ” от 15 января 2019 года). Сейчас эксперименты в стратегии оператора уступили место улучшению инфраструктуры, считает господин Венгранович. Новая разработка, по его мнению, может повысить лояльность пользователей.

Российский рынок чат-ботов или виртуальных помощников в 2019 году составил 1,5 млрд руб., а в 2020 году показал трехкратный рост, говорит гендиректор и сооснователь CraftTalk Денис Петухов. Ценность виртуальных ассистентов скорее развлекательная, а на рынке голосовых ассистентов конкуренция уже очень велика, рассуждает директор центра разработки Artezio (входит в «Ланит») Дмитрий Паршин. Монетизировать такие сервисы сложно, признает он, не исключая, что оператор может заложить стоимость разработки помощника в свои тарифы.

Дмитрий Шестоперов, Юлия Тишина