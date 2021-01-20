Мэрия Сочи потратит 24,4 млн рублей на освещение своей деятельности в СМИ

Администрация Сочи определила исполнителей по трем государственным контрактам на информационное сопровождение деятельности отраслевых и территориальных органов управления в средствах массовой информации. Это следует из материалов сайта госзакупок.

Начальная стоимость контрактов составляла 24,4 млн рублей. Наиболее крупной из госзакупок стал контракт на освещение работы администрации на телевидении: за 172 мин эфирного времени мэрия предложила подрядчику 15 млн рублей. На аукцион была подана одна заявка, вследствие чего торги были признаны несостоявшимися, а тендерная комиссия приняла решение заключить договор с единственным участником конкурса – ФГУП «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания».

Также ООО «Медиахолдинг «Макс Медиа Групп» стало единственным участником и победителем аукциона на подготовку и размещение в ТВ-эфире видеосюжетов о работе отраслевых и территориальных органов администрации Сочи общей продолжительностью 72 мин. За свои услуги подрядчик получит 2,4 млн руб.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Медиахолдинг «Макс Медиа Групп» зарегистрировано в Сочи в 1996 году, ведет деятельность в области радиовещания. В 2019 году выручка составила 14,2 млн руб., убыток – 6,3 млн руб. Владельцем и президентом компании указан Михаил Микшис.

Кроме того, по итогам аукциона с одним участником был заключен контракт с МУП «Редакция газеты «Новости Сочи» на размещение информации о принятых администрацией города законодательных актах, новостных сообщений и других сведений о деятельности мэрии на 181 кв. см печатных полос. Стоимость контракта составила 6,9 млн руб.

МУП «Редакция газеты «Новости Сочи» зарегистрировано в 2004 году, учреждение занимается изданием газет. Его учредителем и владельцем является администрация Сочи. В 2019 году выручка МУПа составила 16,5 млн руб., чистая прибыль 140 тыс. руб.

В целом, согласно утвержденному ГСС городскому бюджету, за 2021 год администрация Сочи планирует потратить на работу со средствами массовой информации 46,8 млн руб.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, согласно проекту бюджета, в 2021 году доходы сочинской казны составят 14,9 млрд руб., расходы – 15,2 млрд руб., плановый дефицит бюджета - 330 млн руб.

Ольга Логинова