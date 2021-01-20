В Краснодаре будут бороться с рекламой на английском языке

В Краснодаре разрабатывают меры борьбы с рекламными конструкциями и вывесками, которые портят внешний вид города и не отвечают требованиям законодательства. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

В качестве примера приводят дома или торговые ряды с обилием наружной рекламы разных цветов, форм и названиями на английском языке.

Как отметила главный архитектор города Наталья Машталир, согласно федеральному законодательству вывеска должна быть на русском языке. «Иностранный логотип или надпись на вывеске могут использовать компании, зарегистрировавшие это слово (группу слов, знак с включением буквы на латинице) в качестве товарного знака», - отметила главный архитектор Краснодара. По ее словам, даже крупные иностранные компании установили вывески на русском языке.

По словам заместителя главы Краснодара Евгения Наумова, в городе постоянно проводится работа, направленная на то, чтобы привести рекламные конструкции к единому стилю, но в 2020 году из-за пандемии снизилось количество проверок.

Власти напомнили, что за незаконную установку рекламных конструкций в Кодексе административных правонарушений для юридических лиц предусмотрен штраф до 1 млн руб., для физических до 1,5 тыс. руб.

Как писал "Ъ-Кубань", по итогам мониторинга информационных уличных указателей, специалисты городского департамента архитектуры и градостроительства выявили на улицах Краснодара 426 конструкций, нарушающих 38-ФЗ «О рекламе».

Наталья Решетняк