СК РФ организовал проверку по факту массового отравления школьников в Тольятти

В тольяттинской школе №75 зафиксировано массовое отравление детей. По данным городской администрации, выявлено 24 заболевших школьника с признаками кишечной инфекции.

СК РФ по данному факту организовал доследственную проверку, сообщается на официальном сайте ведомства. Территориальный отдел регионального управления Роспотребнадзора по Самарской области проводит эпидемиологическое расследование с целью выяснения причин случившегося. Специалистами отобраны пробы сырья и готовой продукции за неделю, с посуды и контактных поверхностей взяты смывы на патогенные и кишечные бактерии. Исследование образцов параллельно ведут сразу две специализированные аккредитованные лаборатории — ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» и местного оператора школьного питания. По результатам бактериологического исследования у одного учащегося выявлена норовирусная инфекция (разновидность ротавируса), остальные анализы находятся в работе.

На время проведения эпидемиологического расследования деятельность отдельно стоящего корпуса № 1 школы с приостановлена с 18 января, образовательный процесс для учащихся организован в дистанционном формате.

Андрей Сазонов