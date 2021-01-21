А ларек просто открывался

Компания «Магнит» в тестовом режиме запускает на территории Краснодарского края пилотный проект «Киоск Мини». По заявлению ритейлера, торговые точки площадью не более 18 кв. м будут устанавливать в парках, офисах и около транспортных узлов региона. Ритейлер объясняет эксперимент высоким спросом на еду с собой. Новость вызвала удивление у мэра Краснодара. Он заявил, что в городе есть утвержденная схема нестационарных торговых объектов, которая не предполагает увеличение количества ларьков. Эксперты, оценивая проект, сходятся во мнении, что это перспективное и быстроокупаемое направление.



ПАО «Магнит» протестирует в Краснодарском крае новый формат торговых точек. О запуске пилотного проекта «Киоск Мини» сообщили в пресс-службе компании. В ближайшее время компания откроет киоски площадью 18 кв. м. Их планируют разместить в парках, офисах, около транспортных узлов и в других местах с высоким трафиком. Первый киоск уже появился на территории головного офиса «Магнита» в Краснодаре. Ассортимент торговых точек будет состоять из 650 наименований (готовая еда, мороженое, снеки, напитки, кондитерские изделия и др.).

Среди преимуществ формата ритейлер называет низкие инвестиции в открытие одного объекта, отсутствие федеральных конкурентов и пр. По словам президента и генерального директора ПАО «Магнит» Яна Дюннинга, на улицах многих городов сократилось число небольших магазинов и ларьков, при этом спрос на еду с собой остается высоким.

Новость о новом проекте вызвала неоднозначную реакцию у главы Краснодара Евгения Первышова. «С удивлением узнал из СМИ, что один из крупных ритейлеров якобы собирается устанавливать в Краснодаре свои ларьки. Судя по всему, произошло какое-то недопонимание»,— написал мэр в своем телеграм-канале.

По его словам, в городе есть утвержденная схема нестационарных торговых объектов, которая не предполагает увеличения ларьков.

В пресс-службе «Магнита» объяснили, что это пилотный проект, а компания не планирует открывать все киоски исключительно в Краснодаре или крае. «Мы будем пилотировать формат в нескольких регионах одновременно»,— заявили в пресс-службе. Кроме того, в «Магните» подчеркнули, что далеки от идеи монополизировать рынок киосков, не претендуют на какое-то особое отношение и планируют участвовать в конкурсах на участки на общих условиях.

По оценке генерального директор компании «Infoline-Аналитика» Михаила Бурмистрова, проект «Магнита» «Киоск Мини» выглядит разумным и перспективным. «Во многих городах ушли от стихийных киосков, но есть места с высоким уровнем трафика, которые отвечают потребностям ритейлера для эффективного размещения малых торговых объектов»,— считает господин Бурмистров. По его словам, киоски будут интересны и городским властям, так как соответствуют ожиданиям по современному внешнему виду.

Эксперт также отметил, что «Магнит» в последние годы достаточно активно экспериментирует с новыми форматами, в том числе с форматом ультрамалых форм, которые доказывают свою жизнеспособность. «Возможно, на первом этапе ритейлеру придется испытывать некоторые сложности с логистикой, но больших проблем не будет, так как «Магнит» активно развивает доставку парком среднетоннажного автотранспорта»,— считает Михаил Бурмистров.

Оценивая проект «Магнита» с точки зрения позиций на рынке, эксперт не ожидает сверхвысокой конкуренции между объектами мелкорозничной торговли. По его мнению, будет происходить борьба за локации, и у «Магнита», как у эффективного ритейлера, крупнейшего работодателя и налогоплательщика в регионе, есть преимущество, так как он может обеспечить более высокую арендную ставку и системный подход к развитию городских территорий.

В краснодарской сети Donuts&Coffee считают, что говорить о конкуренции с киосками «Магнита» рано, так как они на рынке пока не появились.

Председатель правления Российской ассоциации экспертов рынка ритейла (РАЭРР) Андрей Карпов считает, что на сегодняшний день у «Магнита» нет системных конкурентов в малоформатной торговле. Потребитель сегодня ориентируется на магазины у дома, киоски могут предложить разумную альтернативу возведению новых торговых форматов и максимально приблизиться к покупателю.

«Киоски — временные сооружения и получить разрешение на их установку будет проще. 650 позиций товарного ассортимента позволяет охватить наиболее востребованные потребителями товары, уменьшить срок оборачиваемости товара и получить максимальную прибыль с квадратного метра. Лучшие условия сотрудничества сети с поставщиками по сравнению с действующими участниками малоформатной торговли и имеющиеся финансовые возможности позволят «Магниту» предложить лучшие цены для покупателя и максимально увеличить охват потребителя»,— рассказал господин Карпов.

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс» не уверен, что формат киосков повысит ценность бренда.

«Это пока не бизнес-направление, а эксперимент. В большинстве городов уходят от концепции торговых палаток, сокращая их присутствие. И даже в релизе это отмечено. Такой формат, скорее ориентирован на перехват трафика у конкурентов. В хорошем месте установка палатки может окупиться менее чем за год, и значительных капзатрат этот формат не требует. Но развивать этот бизнес как отдельное направление компания, на мой взгляд, не будет, ограничится точечным присутствием в отдельных населенных пунктах»,— считает господин Ващенко.

Наталья Решетняк