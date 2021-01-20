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На севере Самарской области наблюдали редкое природное явление — гало

В Кошкинском районе Самарской области наблюдалось редкое природное явление — гало. Зимой этот оптический эффект возникает из-за преломления и отражения солнечного света ледяными кристаллами.

По бокам от солнца появились яркие световые пятна, очень похожие на настоящее солнце. Создалось впечатление, что над горизонтом видны сразу три светила.

Фотографии гало местные жители выложили в соцсети. За последние дни подобные явления наблюдались в Оренбургской, Нижегородской, Воронежской областях, а также в других регионах европейской части России.

Андрей Сазонов


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