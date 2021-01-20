В центре Мадрида произошел сильный взрыв

Очевидцы сообщили о мощном взрыве в Мадриде. О погибших информации пока нет. Как сообщил телеканал La Sexta со ссылкой на очевидцев, пострадали шесть человек. По предварительным данным, причиной ЧП мог быть взрыв газа.

По данным газеты El Pais, взрыв прогремел на улице Толедо, она находится в центре города. Взрыв снес три верхних этажа здания. Предположительно, в здании находится церковный приход.

Полиция оцепила территорию вокруг здания, где, вероятно, произошел взрыв. На оцепленной территории, по информации El Mundo, находятся дом престарелых и школа. К месту прибывают экстренные службы. Идет эвакуация людей.

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