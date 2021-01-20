Глава Удмуртии: в регионе нужно создать 37,49 тысяч мест в школах

В Москве состоялось рабочее совещание министра просвещения РФ Сергея Кравцова и главы Удмуртии Александра Бречалова. Стороны обсудили вопрос строительства школ в республике, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Господин Бречалов отметил, что несмотря на активную работу по возведению образовательных учреждений, превышение проектной мощности имеющихся школ Удмуртии составляет 37,49 тыс. мест, в том числе 27,24 тыс. человек в городах и 10,24 тыс. в селах. Для решения данной проблемы требуется построить порядка 30 новых школ.

«Республика является одним из лидеров по строительству социальных объектов, в том числе объектов образования. У нас уже выстроена конструктивная работа по этим вопросам и в дальнейшем мы будем прикладывать все усилия для строительства современных школ в регионе»,— подчеркнул Сергей Кравцов.