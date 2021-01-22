«Павловский» обмен

22 января 1991 года началась последняя советская денежная реформа, впоследствии названная «павловской» в честь ее автора — премьер-министра СССР Валентина Павлова. Как советские граждане стояли в очередях на обмен — в фотогалерее “Ъ”.
22 января 1991 года началась последняя советская денежная реформа, впоследствии названная «павловской» в честь ее автора — премьер-министра СССР Валентина Павлова. Как советские граждане стояли в очередях на обмен — в фотогалерее “Ъ”.
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