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Реформа подразумевала изъятие из обращения и обмен самых крупных на тот момент денежных купюр номиналом 50 и 100 рублей образца 1961 года

Фото: Валерий Христофоров / ТАСС

«Павловский» обмен

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22 января 1991 года началась последняя советская денежная реформа, впоследствии названная «павловской» в честь ее автора — премьер-министра СССР Валентина Павлова. Как советские граждане стояли в очередях на обмен — в фотогалерее “Ъ”.


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