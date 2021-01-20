Число интернет-преступлений в России выросло на 91%

МВД сообщило о резком увеличении количества IT-преступлений в 2020 году. Нарушений закона с использованием интернета стало больше на 91%, а при помощи мобильных телефонов — на 88%, информирует ведомство.

«Число преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, возросло на 73,4%, в том числе с использованием сети Интернет — на 91,3%, при помощи средств мобильной связи — на 88,3%»,— отметили в пресс-центре МВД (цитата по ТАСС).

Общее число зарегистрированных преступлений в РФ за прошлый год увеличилось на 1%, отметили в ведомстве.

В декабре 2020 года сообщалось, что МВД России намерено создать киберполицию. На прошлой неделе в СКР рассказали о росте киберпреступности в 20 раз за последние семь лет.

О полицейских курсах по борьбе с киберпреступностью — в материале “Ъ” «Полицейских натаскают против онлайн-мошенников».