Спрос на коттеджи в Ленобласти в декабре вырос на 56%

В конце прошлого года спрос на коттеджи в Ленинградской области вырос на 56%, по сравнению с декабрем 2019 года. Наиболее активны были покупатели в апреле – июне . На этот период пришлось 32% от всего объема запросов за год. Об этом сообщили в DSK group company.

Напомним, что в настоящее время на рынке загородных домов Ленинградской области представлено 10,6 тыс. объектов. Цены на объекты начинаются от 150 тыс. руб. Самый дорогой объект расположен в Выборгском районе области. Его стоимость составляет более 1 млрд руб.