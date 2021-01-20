Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает, что обозначает аббревиатура «DTM» и что стало главными объектами экспозиции.

Пока неизвестно, откроются ли государственные музеи, частные пространства настолько устали от вынужденного карантина, что решили начать работу. В пространстве Cube Moscow на Тверской открывается новая выставка Александра Косолапова «DTM». Один из ярчайших представителей соц-арта Косолапов живет в Америке с середины 1970-х, поэтому и мыслит американским художественным языком.

Аббревиатура «DTM» расшифровывается так: Дюшан, Татлин, Малевич. Выставка-посвящение этим трем «столпам», с одной стороны, авангардных арт-прорывов начала XX столетия, а, с другой, — создателей потребительских фетишей, какими стали сейчас и «Черный квадрат», и башня Татлина, и писсуар Дюшана. Заглавными объектами стали фигуры обнаженных физкультурниц, словно сошедших с произведений торжествующего тоталитаризма: фотографий Родченко или фильмов Рифеншталь; фигуры бесстыдно изгибаются вокруг указанных объектов-символов, даже вокруг автомата Калашникова как еще одно фетиша поп-культуры.

Директор галереи Syntax, организатор выставки Эльвира Тарноградская так комментирует идею Косолапова: «Тут можно увидеть и другую коннотацию — сравнение бесконечной структуры энтертейнмента, которая, несомненно, имеет значение в культуре потребления искусства в наше время. Но вот эта концепция: инфортейнмент! Можно описать цитатой из группы Nirvana “Here we are. Entertain us”».

Как пишет в экспликации к выставке критик Сергей Хачатуров, «квинтэссенция соц-арта — мастерское инсталлирование того, что для эстета и догматика воспринимается как “конфуз неловкой ситуации”». Косолапов в совершенстве владеет приемом такого «конфуза». Здесь и живописный триптих, в котором автор предстает темнокожим «What’s wrong with my skin». И полотна «Love» с черепом вместо О — отсылки и к Уорхолу, и к Индиане, и к Херсту. И, конечно, портрет «Путин-Мона Лиза», вспоминая о Дали и снова и Дюшане.