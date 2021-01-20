Британские музыканты возмутились последствиями «Брексита» для их гастролей в ЕС

Более 100 британских музыкантов, включая сэра Элтона Джона, Стинга, Роджера Уотерса, сэра Саймона Рэттла, участников групп Radiohead, Sex Pistols и других, подписали гневное письмо в адрес правительства Великобритании. Как отмечается в письме, которое было подготовлено при поддержке профессиональной организации для музыкантов Incorporated Society of Musicians и опубликовано в The Times, британское правительство при заключении соглашения о «Брексите» «постыдным образом подвело» музыкантов, танцоров, актеров: «В соглашении о выходе Великобритании из ЕС в том месте, где должны были стоять обещанные положения о свободном передвижении в ЕС для музыкантов, только зияющая дыра».

Отныне, пишут они, все, кто отправляется на гастроли в Европу, должны будут оформлять недешевые разрешения на работу и гору бумаг на провоз концертного оборудования. Из-за этих дополнительных и немалых издержек многие турне станут нерентабельными, «особенно для молодых начинающих музыкантов, которые и так едва держатся на плаву из-за запрета на выступления в условиях пандемии». По мнению авторов письма, тот факт, что британское правительство не позаботилось о защите музыкантов и исполнителей, может стать для многих из них «последней каплей».

Авторы письма призвали правительство выполнить обещания и добиться безвизового проезда для музыкантов и исполнителей и свободного провоза концертного оборудования. А чтобы европейские исполнители также могли свободно приезжать с гастролями в Великобританию и радовать своих британских фанатов, «договоренности должны быть взаимными».

В правительстве Великобритании BBC сообщили, что серьезно относятся к озабоченности музыкантов. «Мы совершенно согласны, что музыканты должны иметь возможность свободно работать по всей Европе. Правительство выдвигало такие предложения… однако ЕС постоянно отказывался их поддерживать»,— заявили в пресс-службе правительства, отметив, что тем, кто поставил свои подписи под письмом, следует обратиться с вопросами к ЕС и узнать, «почему они отклонили разумные предложения Великобритании».

О том, как Великобритания и ЕС заключили соглашение о «Брексите»,— в публикации “Ъ” «Борьба до последней селедки».

Алена Миклашевская