В производство пластиковых окон в Уфе вложат 230 млн рублей

ООО «Компания "Грайн"» инвестирует 230 млн руб. в создание дополнительной производственной линии поливинилхлоридных профилей (пластиковых окон) на своем заводе в Уфе, сообщает министерство экономического развития и инвестиционной политики Башкирии. 140 млн руб. компания получит в виде льготного займа под 1% годовых сроком на 5 лет от федерального Фонда развития промышленности. Ожидается, что, благодаря инвестициям, компания откроет 33 новых рабочих места.

ООО «Компания "Грайн"» специализируется на производстве и продаже пластиковых окон. Компания зарегистрирована в Уфимском районе, принадлежит Альберту Гайсину (50%) и Станиславу Заболотневу (50%). Выручка компании за 2019 год, по данным «СПАРК-Интерфакс», составила 1,05 млрд руб., чистая прибыль — 22,2 млн. руб. Сумма чистых активов на конец 2019 года оценивалась в 200 млн. руб.

Дарья Кучеренко