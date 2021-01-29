Эта коллекция посвящена традиционному мастерству и была продемонстрирована в Лечче, апулийском провинциальном городке на самом юге Италии. И в связи с локдауном единственными зрителями, вживую присутствовавшими на шоу, оказались жители этого городка. Что справедливо — они и в создании многих вещей приняли живое участие.

В этом году многие модные дома отказались от межсезонных шоу, но гендиректор Christian Dior Пьетро Беккари решил, что живая театрализованная демонстрация новых коллекций очень важна для бренда. А работа над коллекцией дала возможность заработка сидящим в жестком локдауне жительницам этой очень небогатой итальянской провинции. Маринелла Сенаторе создала светильники на площади — их узоры воспроизведены в принтах коллекции. Марилена Спарачи вышила одно из платьев в редкой местной технике томболо. Узорные ткани созданы мастерицами фонда Le Constantine Foundation, основанного сестрами Джулией и Люсией Стараче именно для сохранения этого народного промысла. Оркестр и танцевальная труппа, сопровождавшие своим выступлением шоу Christian Dior, тоже местные. Все жительницы Лечче, принявшие участие в подготовке коллекции и дефиле, в пресс-релизах и титрах видео указаны поименно, что очень важно. Креативный директор Christian Dior Мария Грация Кьюри считает поддержку местных мастериц частью своего личного проекта, направленного не только на помощь женщинам и демонстрацию уважения к женским ремеслам, но и в принципе возвеличивание традиционного ручного труда.

Вещи в этой круизной коллекции Christian Dior при всей их многодельности и заметной роскоши исполнения очень легко носить. Они удобны, и это тоже принципиальная личная позиция Марии Грации Кьюри. По ее собственным словам, она выросла с убеждением, что эталон одежды — римский пеплум. Это, в принципе, действительно наследие ее далеких предков. Сгладить принципиальную разницу между диоровским нью-луком и античной эстетикой призваны корсажи, напоминающие доспехи со старых картин. А сама коллекция нарочито проста. Сарафаны, юбки с бахромой, плоские сапоги и сандалии, сельские косынки в качестве головных уборов. Но при этом материалы прекрасны, ткани ручной работы и вышивка уникальны, а мастерство всех, кто работал над созданием вещей из коллекции, видно невооруженным глазом.

Марина Прохорова