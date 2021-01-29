Хотя бренд и лично его креативный директор Алессандро Микеле формально отказались от создания сезонных коллекций, эту, с названием Epilogue, они предложили соотносить с круизной коллекцией нынешнего года. Соотносим.

Коллекция названа «Эпилогом», поскольку уход Gucci от четкой сезонности трехэтапный. В начале эпидемии, в феврале, сезонная еще коллекция An Unrepeatable Ritual демонстрировалась начиная с закулисной подготовки. Алессандро Микеле охарактеризовал ее как попытку разрушения традиционного ритуала шоу с целью доказать, что магия все равно существует и работает. В мае создавалась рекламная кампания этой коллекции под названием The Ritual, и модели сфотографировали себя сами, сидя по домам на карантине. Это было предложение участникам действия самим придумывать новые виды ритуалов. И вот — Epilogue, где вещи из новой коллекции примеряли и стилизовали «под себя» участники команды Gucci.

Что касается собственно новой коллекции — это очень типичный и узнаваемый, действительно не требующий сезонности Gucci в микелевском исполнении. Но вот то, что его представляла сама команда создателей,— знак, насколько Алессандро Микеле ценит профессионализм. Непрофессиональные модели давно перестали быть новостью, но модели Gucci понимают, как со стилистикой бренда обращаться. Они стилизуют вещи по-своему, но все равно это работа профессионалов. И наконец, они наверняка относятся к моде с любовью — просто потому, что иначе работать с ней решительно невозможно.

Связанный с ковидом-19 кризис в мире моды лишь обострил уже существовавшие проблемы: вещей действительно стало слишком много, новые коллекции сменяли одна другую со слишком большой скоростью, постепенно становясь неотличимыми. И те, кто делает Gucci, просто отреагировали на перемены. Как в своем письме пишет, сбившись с литературы на музыку, Алессандро Микеле — из эпилога в результате получилась увертюра. В принципе, современные виды фэшн-дизайна действительно стали синкретичными.

Марина Прохорова