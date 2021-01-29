Сдержанность и отсутствие спецэффектов могут продемонстрировать талант и профессионализм дизайнера лучше вычурного шоу — если дизайнер талантлив, конечно. Например, как Демна Гвасалия.

Круизная коллекция этой весны создавалась в условиях локдауна и с учетом, что наша повседневная жизнь изменилась кардинально. Сам Демна Гвасалия в комментариях к этой своей работе сказал, что начал сидя дома впадать в тоску. И тогда он начал наряжаться и выбирать одежду даже дома. Это помогло. По словам дизайнера, «задача моды — это как минимум принести добрые эмоции тому, кто носит одежду». Одежда действительно должна защищать, в том числе и психологически,— это общее место. Но далеко не всегда она защищает по-доброму, она может работать с позиций силы, например. И в этом отношении по своему настроению нынешняя коллекция Balenciaga очень сильно отличается от того, что мы привыкли ожидать от Гвасалии.

Формально все приметы стилистики Balenciaga последних лет, все узнаваемые предметы одежды, все культурные коды и забавные пасхалки сохранились нетронутыми. Эта коллекция посвящена тому, что сам Демна Гвасалия называет архетипичным для современного варианта бренда Balenciaga. По словам дизайнера, команда Balenciaga постаралась, чтобы вполне привычные и уже существующие вещи выглядели по-другому.

Все удалось. Преувеличенные объемы пальто и парок, большие платья, безразмерные гопнические штаны и худи, нейлоновые спортивные костюмы в стиле неблагополучного района любого города. Тертый деним в логотипах, камуфляж и гранжевый растянутый трикотаж, копирующие дешевое рыночное барахло футболки и свитшоты с сувенирными принтами вроде изображения базилики Сакре-Кёр. Но все эти вещи неуловимым образом стали нежными — и в этом кардинально отличном ощущении от одежды явственно видны, конечно, и талант, и мастерство дизайнера. Оверсайз в нынешней коллекции Balenciaga мягок и уютен, а пропорции всех вещей очень красивы.

Кроме того, важной оказалась и демонстрация новой коллекции — разумеется, исключительно в онлайн-формате. Команда Balenciaga рассчитывала на то, что и большинство покупателей тоже перешли в строгий онлайн. Так что к каждому изображению прилагается виртуальный листок с информацией — артикулы, состав материалов, легкое определение вещи из комплекта в каталоге.

Марина Прохорова