АЕБ раскритиковала «Автодату»

Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) раскритиковала проект навигационно-телеметрической платформы «Автодата», на недостатки которой ранее указывали Минпромторг, автоконцерны и эксплуатанты техники. В АЕБ говорят о необходимости уточнить его положения, чтобы обезопасить как данные граждан от утечек, так и концерны от рисков неожиданных расширений перечня передаваемой информации.

АЕБ выпустила публичное заявление, где указала на проблемы в проекте закона о системе «Автодата». В ассоциации отмечают, что в проекте отсутствуют положения, которые регулировали бы состав данных, порядок передачи, цели обработки информации и порядок предоставления доступа к ней. «В этой связи составить корректное представление о предлагаемом регулировании и его реализации проблематично, поскольку именно указанные аспекты определяют возможность оценки соответствия выпускаемой продукции рассматриваемым требованиям»,— отмечается в заявлении.

Законопроект разрабатывается НП ГЛОНАСС и рабочей группой НТИ «Автонет» и предполагает, что навигационно-телематическая информация с транспортных средств должна собираться в единую базу. Как сообщал “Ъ” 25 сентября 2020 года, текущая версия законопроекта предусматривает бесплатность размещения информации в системе, обязательный характер этого в том числе для автоконцернов, владельцев и пользователей автодорог, а также собственников транспорта на дорогах общего пользования. Одновременно говорится о добровольности передачи данных собственниками машин.

Ассоциация еще раз указывает, что, по мнению автопроизводителей, законопроект должен четко закрепить цель и сферы дальнейшего использования информации и однозначно определить исчерпывающий перечень данных. Ранее об отсутствии разъяснений цели внедрения «Автодаты» для производителей и эксплуатантов заявляли в КамАЗе. Также на неопределенность перечня передаваемой платформе информации, на основании которой та планирует предоставлять платные сервисы, указывал ГАЗ, говоря об отсутствии регулирования вопросов, за чей счет и как будут организованы сбор, хранение и передача данных потребителей.

В части коммерциализации информации в АЕБ говорят о важности баланса между коммерческими и государственными интересами.

Иначе, по мнению ассоциации, «автопроизводители потеряют мотивацию к обеспечению высокой степени подключенности автомобилей, а предлагаемая концепция не позволит создать рынок автомобильных данных, на котором возникнет здоровая конкуренция по качеству данных, их составу, объемам и стоимости».

Остальные члены АЕБ, как и ГАЗ, не нашли в проекте возможность оценить как возможные технические решения и необходимый объем затрат на приобретение и установку специализированного оборудования и программного обеспечения, операционную поддержку системы в автомобиле, оплату трафика при передаче данных, так и источник финансирования инвестиций в инфраструктуру сбора данных с транспортных средств. При этом необходимость установки оборудования создает риски существенного удорожания транспортных средств или их вывода с рынка России.

Кроме того, для АЕБ остается непонятным, будут ли требования распространяться на транспортные средства, уже находящиеся в производстве (или же только на новые автомобили, выпускаемые на рынок), а также на транспортные средства, ввозимые на территорию РФ физическими лицами или ранее выпущенные в обращение.

Также у членов АЕБ есть вопросы к безопасности на фоне планов по использованию данных внешними провайдерами. Они призывают установить требования к обезличиванию информации и степень их защиты. При этом в НТИ «Автонет» говорили, что проект предусматривает наделение правительства и профильного ведомства полномочиями по установлению правил передачи, хранения, шифрования и деанонимизации данных.

В целом в ассоциации опасаются, что при отсутствии конкретики возможны риски свободной интерпретации положений «Автодаты» и отсутствие единообразного подхода на уровне подзаконных актов.

В частности, перечень обязательных данных может быть расширен без согласия автопроизводителей и оценки их возможностей по предоставлению таких данных.

В декабре 2020 года о схожих претензиях к существующему законопроекту об «Автодате» сообщил Минпромторг. После этого в НТИ «Автонет» заявили о готовности доработать документ с участием членов рабочей группы и консорциума «Автодата.рус».

Ольга Никитина