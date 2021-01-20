Бывшего управляющего Нацбанка Мордовии заподозрили во взятках

В Мордовии задержан бывший управляющий отделением Национального банка республики — Волго-Вятского ГУ Центробанка Александр Тренькин. Как сообщает СКР, его подозревают в получении в 2015 году взятки на 7 млн руб. от председателя совета директоров и акционеров Мордовпромстройбанка. Следствие полагает, что деньги Александр Тренькин отозвал по итогам проверки и не привлек кредитную организацию за выявленные нарушения к банковским ограничениям с последующим отзывом лицензии.

«При этом для придания внешней видимости законности был заключен договор купли-продажи акций коммерческой организации по заведомо завышенной цене. В результате при фактической стоимости акций немногим более 40 тыс. руб. взяткодатели перечислили за них более 7 млн руб.»,— говорится на сайте республиканского СУ СКР. Следствие отмечает, что наряду с Александром Тренькиным задержаны и взяткодатели. По информации мордовских СМИ, завуалированную под продажу акций кондитерской фабрики «Ламзурь» банкиру взятку якобы передали депутат госсобрания республики Вячеслав Брыков и министр экономики Мордовии Владимир Мазов. Указом врио главы региона Артема Здунова он уволен с должности, как и вице-премьер Геннадий Комусов.

В числе взяткодателей следствие упоминает ранее помещенного под домашний арест еще одного фигуранта, обвиняемого также в мошенничестве и преднамеренном банкротстве. Вероятно, речь идет о бывшем проректоре МГУ и министре строительства Самарской области Алексее Гришине. Как писал “Ъ”, ему инкриминировали преднамеренное банкротство подконтрольного крупного мордовского застройщика ООО «СДС-Управление строительства». По фабуле дела при участии управленца компании Александра Тимофеева и посредника Михаила Головушкина Алексей Гришин заключил заведомо фиктивный договор переуступки прав требования с ООО «Стройресурс М» и, вопреки интересам кредиторов, вывел часть ликвидных активов должника. Сначала Алексей Гришин не признавал вины, но, очевидно, договорился со следствием и в октябре был переведен из СИЗО под домашний арест. Его московские адвокаты заявили “Ъ”, что их не пригласили на процесс по изменению меры пресечения подзащитному.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Бывший проректор МГУ договорился со следствием».

Роман Рыскаль, Нижний Новгород