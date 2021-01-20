Между бывшими собственниками новокузнецкого «Сибэнергоугля» возник спор на 12,4 млрд рублей

Московское ООО «Сибуголь» направило иски в арбитражные суды Кемеровской области и Москвы к ООО «Ф-Сервис» и АО «Газпромбанк». В кемеровском арбитраже иск «Сибугля» о признании сделок недействительными и применении последствий их недействительности, взыскании солидарно 12,4 млрд руб. уже принят. Предварительное заседание, согласно картотеки арбитражных дел, назначено на 1 марта.

Из определения об этом заседании следует, что истец привлекает в дело также Артема Казакова, которому принадлежит 1% «Сибугля» (99% у швейцарской фирмы Sib Coal AG). Кроме того, третьими лицами, не заявляющими самостоятельных требований, названы прокопьевское ООО «Мелтэк» и новокузнецкое ООО «Сибэнергоуголь». В московском арбитраже рассмотрение иска «Сибугля» пока не назначено, и неясно, совпадают ли требования в этом случае с требованиями иска, поданного в суд в Кемерово. В самом «Сибугле» в августе 2020 года введено наблюдение.

ООО «Сибуголь» в октябре 2017 года стало собственником ООО «Сибэнергоуголь» (добывает до 2 млн т угля в год в Новокузнецком районе). В начале 2019 года оно продало «Сибэнергоуголь» московскому ООО «Ф-Сервис», которое в свою очередь продало угольное предприятие в Новокузнецком районе группе «Мелтэк» в сентябре 2020 года. С сентября 2017 года и во всех последующих сделках 100-процентный пакет долей «Сибэнергоугля» находится в залоге у «Газпромбанка» в обеспечение кредита до сентября 2025 года.

Игорь Лавренков, Кемерово