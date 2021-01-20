СКР возбудил уголовное дело после гибели рабочего при обрушении на шахте «Лунсин» в Туве

Следственный комитет России по Республике Тыва возбудил уголовное дело после гибели рабочего в результате обрушения выработки на шахте ООО «Лунсин», сообщает пресс-служба регионального ведомства. Инцидент произошел 17 января в Тоджинском районе.

По версии следователей, около 10:00 по местному времени 51-летний мужчина, находясь в шахте, монтировал вентиляционный рукав. Во время работ обрушилась кровля выработки. Работник скончался на месте от полученных травм. На участке были еще двое человек, которые не пострадали.

«Назначена судебно-медицинская экспертиза, проведен осмотр места происшествия, проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление причин обрушения и принятых со стороны руководства предприятия мер по обеспечению охраны и безопасности труда»,— говорится в сообщении. Дело возбуждено по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека)».

Екатерина Лукашевич