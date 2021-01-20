В Саратовской области предотвратили экологический ущерб на 11 млн рублей

В Саратовской области по итогам проверок госинспекторы регионального министерства природы предотвратили экологический ущерб на 11 млн руб. в 2020 году. Об этом сообщила пресс-служба министерства природных ресурсов и экологии области.

Государственные инспекторы в 2020 году рассмотрели 314 административных дел, по результатам которых к ответственности привлекли 295 виновных лиц.

Кроме того, была продолжена работа по выявлению несанкционированных мест размещения отходов — провели 156 плановых рейдовых мероприятия. В результате принятых мер ликвидировали 162 несанкционированные свалки и навалы мусора. При этом сумма предотвращенного экологического ущерба составила 11,08 млн руб.

Мария Шахрай