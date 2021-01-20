В России могут начать выдавать ипотеку на деревянные дома

В России деревянные дома планируется сделать объектом ипотеки, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко в эфире телеканала НТВ. Он добавила, что стратегией развития лесного хозяйства страны предусматриваются запрет на вывоз необработанной древесины и организацию глубокой переработки на территории РФ. Также планируется развивать деревянное домостроение.

«Первое направление — это дать возможность индивидуальные жилые дома из этих домокомплектов считать нормальным, адекватным объектом залога. И мы прорабатываем с экономическим блоком, с Центробанком соответствующие меры для того, чтобы деревянный дом был полноправным участником ипотечных кредитов»,— сказала госпожа Абрамченко. По словам вице-премьера, в стране производством домокомплектов занимается 65 компаний, но только 3% их продукции собирается в стране.

Напомним, что в 2020 году россияне взяли рекордное количество ипотечных кредитов — 1,7 млн ссуд на 4,3 трлн руб. Однако в 2021 году эксперты ожидают снижения объемов выдачи.

Подробности — в материале “Ъ” «Ипотечный рекорд ушел в прошлое».