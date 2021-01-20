Депутаты Екатеринбурга отобрали 11 кандидатов в общественную палату города

В Екатеринбурге приступили к формированию нового состава городской общественной палаты (ОП). Комиссия гордумы по местному самоуправлению (МСУ) рекомендовала депутатам включить в шестой созыв 11 человек. Всего в думу была подана 31 заявка, шесть из которых были отклонены из-за отсутствия необходимых документов.

Кандидатуры для включения в состав ОП отбирались в ходе рейтингового голосования, которое прошло сегодня на заседании комиссии по МСУ. Из 25 человек наибольшее количество голосов получили: ректор Уральского горного университета Алексей Душин, ректор Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ) Яков Силин, гендиректор ООО «Уральский экспертный центр» Олег Крушинский, председатель Свердловского регионального отделения «Опоры России» Илья Тыщенко, управляющий ВТБ в Свердловской области Алексей Долгов, президент Уральской палаты недвижимости (УПН) Илона Соболева, глава компании Prinzip Геннадий Черных, исполнительный директор федерации лыжных гонок Свердловской области Дмитрий Чукреев, замдиректора городского лицея №12 Евгений Вотинцев, председатель свердловского комитета Горно-металлургического профсоюза РФ Валерий Кусков, руководитель областного представительства госкорпорации «Ростех» Павел Лыжин.

Напомним, процесс формирования нового созыва общественной палаты Екатеринбурга начался в ноябре 2020 года. Всего в ОП входит 33 человека. По одной трети кандидатов утверждают гордума и мэрия. Еще 11 человек утверждают избранные городскими органами власти кандидаты.

Как сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга, заявки на включение в состав общественной палаты города подали 22 человека, один из которых представил не полный пакет документов. «Сейчас проходит процедура рассмотрения представленных документов. Решение о включении в состав будет утверждено постановлением главы Екатеринбурга до 28 января»,— уточнили в мэрии.

Напомним, в конце 2020 года дума Екатеринбурга забрала у горадминистрации полномочия по организационно-методическому и техническому сопровождению общественной палаты. При этом вопрос вызвал большую дискуссию и получил неоднозначные оценки со стороны депутатов, мэрии и членов ОП.