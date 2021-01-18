Суд оштрафовал застройщика за ненадлежащее состояние двух памятников в Сестрорецке

Сестрорецкий районный суд Санкт-Петербурга вынес два постановления о привлечении к административной ответственности ООО «Норд-Отель» за нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия (ч.1 ст.7.13 КоАП РФ).

Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов Петербурга, в ходе проверки КГИОП было выявлено, что компания-застройщик содержала в неудовлетворительном состоянии здания-памятники федерального значения «Дача Косяковой Л.И.» и «Дача Кривдиной». В частности, на объектах были зафиксированы факты деформацию конструкций, следы многочисленных протечек, гнили и так далее.

По первому объекту компании «Норд-Отель» суд назначил наказание в вид штрафа в размере 350 тыс. рублей, по второму — 500 тыс. руб.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что суд также обязал провести реставрацию памятника собственника особняка Черкасского на Университетской набережной в Петербурге.