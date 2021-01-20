Глава Минздрава РФ заявил о хорошей работе по вакцинации от COVID-19 в УрФО

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на заседании координационного совета при правительстве России по борьбе с распространением COVID-19 заявил о хорошей работе по вакцинации населения в Свердловской области и в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО). Он также отметил высокую организацию работы в Москве и Московской области, Кемеровской и Челябинской областях, Кабардино-Балкарии и других регионах.

Всего, по данным главы Минздрава, до конца января в регионы России должно поступить более 2 млн доз вакцины от коронавируса. «Сегодня в стране действует 2200 медицинских организаций, имеющих возможность провести вакцинацию населения. За прошедшую неделю дополнительно открыто 870 таких пунктов. Их число будет увеличиваться пропорционально увеличению объёмов поставляемых вакцин», — отметил господин Мурашко.

Напомним, на данный момент в Свердловскую область прибыло около 15 тыс. доз вакцины от коронавируса «Спутник V», привились уже больше 12 тысяч человек. К марту в регион должно поступить не менее 500 тыс. доз вакцины. Так, в ближайшие дни в область придет около 60 тыс. доз. Всего в регионе планируют организовать более 70 пунктов для вакцинации от вируса.

В ХМАО на данный момент поступило более 7 тыс. доз вакцины от COVID-19. В Югре от COVID-19 привиты первым компонентом 6 375 человек, из них 1 299 полностью завершили вакцинацию.