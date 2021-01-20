Аэропорт Толмачево в 2020 году сократил пассажиропоток на 31,3% В других аэропортах сибирского кластера «Новапорта» снижение составило от 22,9% до 54,1%

Новосибирский аэропорт Толмачево (входит в холдинг «Новапорт») в 2020 году обслужил 4,63 млн человек , что на 31,3% меньше, чем годом ранее, сообщил журналистам в среду гендиректор аэропорта и глава сибирского кластера холдинга «Новапорт» Евгений Янкилевич.

Самое значительное снижение связано с закрытием границ в пандемию. Если внутренний пассажиропоток упал на 16,6% (до 4,09 млн человек), то международный — на 70,4% (до 546,4 тыс. человек).

В других аэропорта сибирского кластера «Новапорта» наибольшее снижение пассажиропотока в год пандемии показали томский — на 54,1% (до 348,4 тыс. человек) и кемеровский — на 41,9% (до 297,8 тыс. человек). В Чите и Улан-Удэ падение оказалось менее значительным — 22,9% и 28,7% соответственно (357,2 и 341 тыс. человек).

О планах восстановления пассажиропотока в аэропортах сибирского кластера «Новапорта» — в интервью Евгения Янкилевича “Ъ-Сибирь”.

Дарья Решетникова