190 случаев заражения коронавирусом выявили в Удмуртии за сутки

В Удмуртии выявили 190 новых случаев заражения коронавирусом. Диагноз подтвердили у 19 детей до 14 лет и 42 человек старше 65 лет, сообщает оперштаб региона.

В целом среди заболевших 72 жителя Ижевска, 13 граждан из Сарапула, по 11 — из Воткинска и Увинского района, девять — из Глазова, восемь — из Сюмсинского района, по семь — из Воткинского и Селтинского районов, по шесть — из Шарканского, Завьяловского и Сарапульского районов, по пять — из Дебесского, Малопургинского и Камбарского районов, четыре — из Можги, по три — из Балезинского и Кезского районов, по два — из Юкаменского и Каракулинского районов, по одному — из Ярского, Игринского, Глазовского, Киясовского и Якшур-Бодьинского районов. При этом 191 человек вылечился от COVID-19.

Так, за все время в Удмуртии зарегистрировали 23838 случаев заражения коронавирусом. Из них 321 закончился летальным исходом, 19973 пациента выздоровели, остальные продолжают лечение, 151 заболевший находится в тяжелом состоянии.