В Новосибирске задержан подозреваемый по делу о пожаре, в котором погибли четыре человека

В Новосибирске появился первый фигурант в уголовном деле о пожаре в гаражном кооперативе «Этра», в результате которого погибли четыре человека. Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета РФ, задержан 39-летний владелец помещения, который сдавал его для проживания гражданам.
Собственнику помещения инкриминируется статья ст. 238 УК (оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц).
Кроме того, правоохранители проводят проверку на предмет наличия в действиях сотрудников контролирующих органов признаков преступления по ст. 293 УК РФ (халатность).
Пожар в гаражном кооперативе «Этра» произошел 19 января. Во время тушения пожарными были обнаружены тела четырех человек. Их личности устанавливаются.