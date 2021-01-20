Добыча угля в Кузбассе снизилась за год на 11,8%

По итогам 2020 года в Кузбассе добыто 220,7 млн т угля, что на 11,8% меньше, чем за аналогичный период 2019 года (250,1 млн т), сообщает министерство угольной промышленности региона. При этом снижение добычи коксующихся марок составило 2,7% (74,5 млн т в 2020 году против 76,6 млн т в 2019 году), энергетических — на 15,7% (146,2 млн т и 173,5 млн т соответственно).

Добыча открытым способом составила 164,4 млн т (в 2019 году — 139 млн т), подземным — 81,7 млн т (в 2019 году — 85,7 млн т).

В конце 2020 года губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев не исключал, что снижение добычи по итогам года составит 10%.

В результате низких цен на мировом рынке и снижения добычи прибыль угольных предприятий Кузбасса падает и ведет к сокращению поступлений в бюджет, говорил он. По данным Кемеровостата, за девять месяцев 2020 года угольные предприятия региона получили 50 млрд руб. сальдированных убытков против 54,6 млрд сальдированной прибыли годом ранее.

Подробнее о влиянии проблем в угольной отрасли на экономику Кузбасса — в материале “Ъ-Сибирь” «Углепром Кузбасса добыл убытки».

Оксана Павлова