Сотрудник колонии в Томской области за взятки снабжал заключенного наркотиками

В отношении сотрудника исправительной колонии №2 УФСИН России по Томской области возбуждено уголовное дело о взятке. Об этом рассказали в региональном управлении Следственного комитета РФ (СКР). По данным следствия, тюремщик с августа 2020-го по январь 2021 года снабжал заключенного наркотиками, а тот платил ему взятки.

В общей сложности надсмотрщик получил почти 30 тыс. руб.

Преступление выявили оперативники ФСБ и службы собственной безопасности УФСИН России по Томской области. Они задержали подозреваемого. «В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение, суд рассмотрит ходатайство следователя о его заключении под стражу»,— сообщила официальный представитель управления СКР Елена Лебедева.

Илья Николаев