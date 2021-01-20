ВОЗ зарегистрировала рекорд по числу умерших от коронавируса за неделю — 94 тысячи

ВОЗ зарегистрировала в мире 93,9 тыс. смертей от COVID-19 11–17 января (+9%). Это рекордное число за все время. Предыдущий максимум был установлен неделей ранее — 86,4 тыс. умерших. Число смертей в мире превышает 2 млн.

В Америке было зарегистрировано 43,8 тыс. смертей, в Европе — 37,7 тыс., в Африке — 5 тыс. в Юго-Восточной Азии — 3,4 тыс. Рост смертности наблюдался во всех шести группах стран. Заболеваемость выросла в Африке, Восточном Средиземноморье и Западно-Тихоокеанском регионе.

За последнюю неделю было выявлено 4,7 млн заражений коронавирусом — это второй результат за все время (-6%). Рекордное число было зарегистрировано на прошлой неделе — 5 млн человек.

О ситуации с коронавирусом в России — в материале “Ъ” «Коронавирус идет в деревню».