В мэрии рассказали, для чего у религиозных мусульманских организаций изымут участки в центре Перми

В администрации Перми сообщили «Ъ-Прикамье», что разместится на участках, которые планируется изъять у религиозных мусульманских организаций в рамках реконструкции ул. Крисанова. Городские власти выкупят у «Пермского религиозного общества мусульман при Соборной мечети Перми» и у «Духовного управления мусульман Пермского края» 2 участка по ул. Уральских Партизан, 4 и ул. Крылова. «Ъ-Прикамье» сообщили в департаменте дорог и благоустройства, что на ул. Уральских Партизан, 4 построят мостовой переход через реку Данилиху. На территории по ул. Крылова проложат инженерные коммуникации, необходимые для функционирования автодороги.

Публичные слушания по проекту планировки территории, которая будет охвачена реконструкцией ул. Крисанова, состоялись 18 ноября в Дзержинском и Свердловском районах города. «Замечания и предложения от местной религиозной организации «Пермское религиозное общество мусульман при Соборной мечети Перми», централизованной религиозной организации «Духовное управление мусульман Пермского края» в рамках публичных слушаний не поступали», - заметили в администрации Перми.

Отметим, что участок в 670 кв. м по ул. Уральских Партизан, 4 принадлежит «Пермскому религиозному обществу мусульман при Соборной мечети г. Перми». Территория на ул. Крылова в 928 кв. м передана в безвозмездное пользование «Духовному управлению мусульман Пермского края», ранее здесь планировалось построить мечеть, но из-за широкого общественного резонанса эти планы не реализовали.

Напомним, недавно администрация Перми утвердила проекты планировки и межевания территории, ограниченной ул. Крисанова, Пушкина, Крылова, Данилихинской, Полевой, шоссе Космонавтов и ул. Столбовой. Документ разработан для масштабной реконструкции ул. Крисанова от шоссе Космонавтов до ул. Пушкина. В рамках реконструкция ул. Крисанова городские власти изымут 60 земельных участков у частных владельцев и из федеральной, региональной и муниципальной собственности, заплатив за них выкуп.