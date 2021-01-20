Глава УФАС Петербурга Вадим Владимиров покидает свой пост

Руководитель управления Федеральной антимонопольной службы России по Санкт-Петербургу Вадим Владимиров покидает свой пост. По данным “Ъ-СПб”, он написал заявление об увольнении по собственному желанию и уйдет с занимаемой должности в конце января. С 1 февраля у петербургского УФАС будет новый глава.

Господин Владимиров был назначен руководителем петербургского УФАС в 2013 году. До этого в течении пяти лет занимал аналогичную должность в антимонопольной службе Ленобласти.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что главой Федеральной антимонопольной службы РФ в ноябре 2020 года стал бывший вице-губернатор Петербурга Максим Шаскольский.