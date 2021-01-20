Главные анонсы 20 января

В Вашингтоне на Капитолийском холме состоится инаугурация президента США Джо Байдена. По всей стране губернаторы готовятся к протестам, а спецслужбы предупреждают о риске вооруженных выступлений. О ситуации

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Пройдет первое в весенней сессии заседание Совета федерации.

Мировой судя в столичном районе Южное Медведково рассмотрит дело в отношении Алексея Навального по обвинению в клевете на ветерана Великой Отечественной войны. Дело возбуждено в июне прошлого года из-за комментария политика к ролику Russia Today, в котором общественные деятели, в том числе ветеран войны Игнат Артеменко, высказывались в поддержку поправок к Конституции. Господин Навальный назвал всех их «холуями» и «позором страны». Алексей Навальный был задержан 17 января в аэропорту Шереметьево сразу после возвращения из Берлина. На следующий день суд провел выездное заседание в химкинском отделе полиции, по итогам которого политик был помещен под стражу. Подробности дела о клевете

Мосгорсуд продолжит допрос журналиста «Медузы» Ивана Голунова по делу об организации его незаконного уголовного преследования пятью полицейскими. 18 января заседание было прервано, чтобы над своими вопросами мог подумать экс-начальник отдела наркоконтроля УМВД по Западному округу Москвы Игорь Ляховец, которого обвинение считает организатором фальсификации доказательств против потерпевшего. Подробнее