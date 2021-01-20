Банкротство «Метростроя» замораживают до весны Об этом просит правительство Петербурга на фоне подготовки к выходу на рынок структуры ВТБ

Арбитражный суд Санкт-Петербурга принял ходатайство правительства Петербурга, как одного из акционеров компании, об отложении рассмотрения банкротного иска к ОАО «Метрострой» до апреля. Источники “Ъ” уверены, что перенос связан, в первую очередь, с тем, что банк ВТБ, который учредил в прошлом году АО «Метрострой Северной столицы» и планирует выйти на рынок, еще не готов начать работу из-за отсутствия необходимых документов, а это грозит консервацией шахт, что негативно скажется на сроках строительства станций и процессе передачи контрактов в принципе. Юристы считают, что следующих шагов в банкротстве генподрядчика следует ожидать не ранее середины лета.

На заседании суда по банкротному иску АО «Ариэль Металл» к ОАО «Метрострой», состоявшемся вчера, принято решение об отложении рассмотрения дела до 6 апреля, сообщили “Ъ” в компании. Предполагалось, что на вчерашнем заседании может быть введено конкурсное производство в отношении «Метростроя», так как в середине февраля 2020 года уже была введена процедура наблюдения.

«Метростой» — неизменный подрядчик строительства новых станций метро в Петербурге на протяжении многих лет. По данным «СПАРК-Интерфакс» и сведениям за второй квартал 2020 года, компания на 25% принадлежит ГУП «Петербургский метрополитен», на 21% — комитету имущественных отношений Петербурга, на 24,99% — экс-гендиректору компании Николаю Александрову, сыну возглавлявшего предприятие до него Вадима Александрова. Самому Вадиму Александрову принадлежало 13,62%, но летом 2020 года он передал свою долю невестке — Ольге Александровой, следовало из сообщений на портале раскрытия корпоративной информации. Остальными акциями владеют физлица. По сведениям “Ъ”, в декабре прошлого года долю госпожи Александровой получил Константин Ерошенко, которого связывают с интересами СТГ Геннадия Тимченко.

Осенью прошлого года ООО «ВТБ Девелопмент» (входит в группу ВТБ) учредило дочернее предприятие АО «Метрострой Северной столицы». Основным видом деятельности компании является проектирование, строительство и реконструкция объектов метрополитена в Петербурге. Однако пока у предприятия нет соответствующих лицензий и разрешений, продолжается работа над обеспечением компании финансовыми, трудовыми и производственными мощностями.

Источники “Ъ”, знакомые с ходом переговоров, надеются, что АО «Метрострой Северной столицы» может получить статус единственного поставщика на федеральном уровне, что позволит ему принять контракты от предыдущего генподрядчика и включиться в работу в первом квартале 2021 года.

«Метрострой» продолжает реализацию проектов по двум основным госконтрактам: строительство участка Лахтинско-Правобережной линии со станциями «Горный институт» и «Театральная» и строительство участка Красносельско-Калининской линии со станциями «Юго-Западная» и «Путиловская». Вероятно, именно с этим связано желание отложить рассмотрение банкротного дела и не приостанавливать работу, пока на рынок не готова будет выйти структура ВТБ, предполагает источник “Ъ”, близкий к компании.

Собственник компании-должника может быть заинтересован в отложении введения следующей процедуры в деле о банкротстве ОАО «Метрострой», чтобы сохранить договоры, которые зависят от того, признана ли компания банкротом или нет, поясняет юрист Forward Legal Станислав Бородаев. Вероятнее всего, ходатайства администрации Петербурга продиктованы желанием продлить действие договоров с «Метростроем», которые составляют значительную долю активов компании, добавляет он, предполагая, что суд рассмотрит требования всех кредиторов не ранее второго квартала 2021 года и примет решение по итогам наблюдения не ранее третьего квартала этого года.

Яна Войцеховская