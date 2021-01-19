«Автомобилист» уступил СКА со счетом 1:3

ХК «Автомобилист» проиграл СКА (Санкт-Петербург) со счетом 1:3. Матч прошел в Екатеринбург 19 января в рамках регулярного чемпионата КХЛ. На восьмой минуте матча Павел Дацюк открыл счет, но после перерыва гости реализовали большинство.

«Через некоторое время Якуб Коварж почувствовал недомогание, и его в воротах заменил Владислав Гросс. Затем СКА забил вторую шайбу в большинство и еще одну в равных составах. В третьем периоде счет не изменился»,— сообщили в пресс-службе ХК «Автомобилист».

Сейчас «Автомобилист» занимает пятое место на Востоке. Следующий матч екатеринбургская команда проведет 21 января с череповецкой «Северсталью». Команды встретятся в Екатеринбурге.