Судодостроительная корпорация

Российский рынок судостроения и кораблестроения за год по стоимости вырос на 67%, до 230 млрд руб. Значительно увеличился и совокупный тоннаж сданного флота. Однако количество сданных заказов упало на 8%, до 94 судов. Сокращение наблюдается именно в гражданском сегменте даже с учетом заказов, срок сдачи которых неоднократно переносился. В то же время 2021 год может показать еще больший рост стоимости сданных заказов. Эксперты отмечают, что это задел прошлых лет, и не исключают падения объемов в 2022 году.

Российский рынок кораблестроения и судостроения тоннажем более 50 тонн сократился на 8%, до 94 сданных судов. Таковы предварительные итоги, подведенные агентством InfoLine. Еще было построено около 90 мелких судов и катеров (тоннажем менее 50 тонн). По итогам 2020 года наблюдается рост совокупной стоимости сданных судов и кораблей по сравнению с 2019 годом на 67%, до 229,5 млрд руб. Совокупный тоннаж вырос на 59%, до 542 тыс. тонн.

При этом количество сданных заказов сократилось именно в гражданском судостроении почти на 18%, до 62 единиц, а в военном увеличилось на 18%, до 32 кораблей. Как отмечается в исследовании, сегмент кораблестроения частично увеличился за счет флота, срок сдачи которого неоднократно переносился. Например, входящий в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК) «Севмаш» сдал атомную подводную лодку с баллистическими ракетами «Князь Владимир», «Северная верфь» (входит в ОСК) передала флоту корвет «Гремящий» и фрегат «Адмирал флота Касатонов», прибалтийский «Янтарь» (входит в ОСК) сдал большой десантный корабль «Петр Моргунов». Кораблестроение в 2020 году обеспечило около 34% от числа сданных заказов, а в совокупном тоннаже — только 13%.

Второй год подряд (см. “Ъ” от 5 августа 2020 года) совокупная стоимость гражданских судов превышает долю ГОЗ — 126 млрд руб. (55%) против 103 млрд руб. (45%) соответственно, отмечает Infoline. По оценкам агентства, более 40% совокупной стоимости сданных судов приходится на ледоколы. В частности, входящий в ОСК Балтзавод завершил строительство головного атомного ледокола «Арктика» мощностью 60 МВт и стоимостью 37 млрд руб. (см. «Ъ-Онлайн» от 21 октября 2020 года), «Адмиралтейские верфи» (входят в ОСК) передали «Росморпорту» дизель-электрический ледокол «Виктор Черномырдин» 25 МВт стоимостью около 12 млрд руб. (см. «Ъ-Онлайн» от 3 ноября 2020 года).

Кроме того, в середине декабря «Звезда» (управляется консорциумом «Роснефти», «Роснефтегаза» и Газпромбанка) сдала «Роснефтефлоту» головной танкер Aframax «Владимир Мономах» дедвейтом 114 тыс. тонн и стоимостью порядка 31,3 млрд руб. Таким образом, «Звезда» по итогам года заняла первое место в рейтинге верфей по совокупному тоннажу и второе место (после Балтзавода) по стоимости сданных судов, говорится в исследовании InfoLine.

В гражданском судостроении по количеству сданных судов лидируют сухогрузы (построено 17 штук), баржи (13 штук) и специальные суда обслуживающего флота.

Тройку крупнейших заказов 2020 года по стоимости возглавляет серия из десяти газовозов для проекта НОВАТЭКа «Арктик СПГ-2», следом за ним — контракт на строительство головного атомного ледокола «Лидер» мощностью 120 МВт. Оба заказа должна выполнить «Звезда». Замыкает топ-3 контракт по линии ГОЗ на строительство двух универсальных десантных кораблей «Прибой» за 80–100 млрд руб., размещенный на судостроительном заводе «Залив» (подконтрольном группе «Ак Барс» Рената Мистахова). Как отмечается в исследовании, до 2030 года перспективными направлениями будут крупнотоннажное судостроение, рыбопромысловый и ледокольный флот. Глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров прогнозирует, что в 2021 году стоимостные объемы ввода вырастут, причем если Балтзавод успеет сдать атомный ледокол «Сибирь», а Севмаш — подлодки «Новосибирск» и «Казань» проекта 885 «Ясень» и «Князь Олег» проекта 955 «Борей», то рост составит более 50%.

Как отмечается в исследовании, до 2030 года перспективным направлением будет крупнотоннажное судостроение, в первую очередь для обслуживания объектов ТЭКа. Здесь ключевой точкой роста должна стать производственная программа «Звезды», строящей в том числе танкеры классов Aframax и Yamalmax. Кроме того, в рамках программы инвестиционных квот продолжится строительство рыбопромысловых судов: к 2021–2022 годам строительство серийных рыболовных судов российскими верфями должно выйти на уровень до 10–15 штук ежегодно. Кроме того, продолжится активное строительство ледокольного флота в рамках развития Севморпути и шельфовых добычных проектов.

Надежда Малышева из PortNews считает, что хорошие итоги 2020 года во многом связаны с заделом прошлых лет, «было сдано много долгостроев». Судостроительный цикл достаточно долгий, напоминает эксперт, за счет заказов прошлых лет 2021 год тоже может быть весьма позитивным, однако с 2022 года можно ожидать значительного падения объемов сдачи судов. Важным остается сохранение господдержки, ориентированной на заказчиков флота, полагает Надежда Малышева, а также увеличение игроков на рынке финансирования судостроения, особенно лизингодателей.

Анастасия Веденеева