Депутаты предложили запретить суррогатное материнство для молодых пар и иностранцев

Депутаты Госдумы, в том числе вице-спикер от «Единой России» Петр Толстой, разработали пакет поправок, направленный на урегулирование суррогатного материнства, сообщили ТАСС и РБК со ссылкой на проект документа. Авторы законопроекта запрещают иностранцам, молодым семьям и людям, не состоящим в браке, пользоваться услугами суррогатного материнства.

Согласно законопроекту, право на применение технологий суррогатного материнства предлагается согланить оставить только для граждан России не старше 55 лет и не младше 25 лет, состоящих в браке как минимум год. Женщина при этом должна быть не способна вынашивать ребенка по медицинским показателям. Авторы законопроекта утверждают, что «суррогатное материнство стало легальным, дешевым и беспрепятственным способом преодоления запрета» на усыновление иностранцами детей из России.

Авторы также предлагают запретить рекламу суррогатного материнства. По их мнению, реклама суррогатного материнства «формирует неверные установки в области репродуктивного и иного поведения личности» и «не соответствует сложившемуся традиционному понятию материнства».

Законопроект будет обсуждаться в Госдуме 20 января, сообщила «РИА Новости» замглавы думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина. «Замечаний по проекту много. И противоречий в тексте достаточно»,— сказала госпожа Пушкина и добавила, что огласит их во время слушаний. В частности, она отметила, что указанная в пояснительной записке цифра 60 тыс. детей, рожденных в России и вывезенных за рубеж, взята неизвестно откуда и описывает неопределенный период времени. В разговоре с РБК она также сказала, что положение, запрещающее людям вне брака стать родителями, не соответствует Конституции.

Закрытие границ из-за пандемии коронавируса в 2020 году привело к тому, что суррогатные матери и иностранцы—биологические родители не смогли встретиться для того, чтобы доказать генетическое родство. В июле зампред Совета по правам человека (СПЧ) Ирина Киркора сообщала, что страну не могут покинуть около 1 тыс. младенцев. Бывший глава СПЧ Михаил Федотов в интервью “Ъ” отмечал, что на этом фоне в общественное сознание «вбрасывается тема торговли детьми». Вместо того, по его мнению, стоит «заняться урегулированием проблем суррогатного материнства».

Подробнее о проблемах — в материале “Ъ” «Суррогатное материнство осталось без средств и поддержки».