Эфир крепчал

Курс эфира обновил исторический максимум, превысив отметку $1,43 тыс. За один день курс второй по популярности цифровой валюты вырос более чем на 16%, а с начала года — почти вдвое. При этом курс биткойна остается ниже $38 тыс., на 10% ниже максимума, установленного в начале года. Эксперты указывают, что после роста курса биткойна в предшествующие три месяца инвесторы ищут альтернативные валюты, имеющие фундаментальные факторы для роста.

По данным торговой площадки CoinMarketCap.com, курс второй по популярности виртуальной валюты — эфира — во вторник, 19 января, поднимался до отметки $1430,59, обновив тем самым исторический максимум, установленный 14 января 2018 года. По сравнению с закрытием понедельника курс поднялся более чем на 16%. С начала года криптовалюта прибавила в цене более 90%, в итоге ее капитализация превысила $163 млрд.

Растут в цене и другие цифровые валюты, но менее бодро. Курс биткойна поднимался во вторник только на 4,5%. При этом он держится ниже уровня $38 тыс., что на 10% ниже исторического максимума, установленного двумя неделями ранее. Вместе с тем этот результат почти вдвое выше значения декабря 2017 года, который продержался также три года. «После четырехкратного роста цены биткойна немногим более чем за три месяца интерес инвесторов стал более широким — в поле зрения все чаще стали попадать альтернативы первой криптовалюте. Это своего рода диверсификация в рамках одного сектора»,— отмечает сооснователь EXANTE Анатолий Князев.

Свыше 10% прибавили в цене во вторник Bitcoin Cash и Litecoin. С начала года криптовалюты выросли на 30–58%, капитализация биткойна достигла отметки $700 млрд, Bitcoin Cash — $10,15 млрд, Litecoin — $10,8 млрд. Суммарная капитализация всех цифровых валют составила $1,07 трлн.

Одной из причин растущей популярности эфира могут быть смарт-контракты, которые были впервые реализованы командой Ethereum. По словам руководителя отдела анализа данных CEX.IO Broker Юрия Мазура, теперь на них работают подавляющее большинство децентрализованных приложений и почти весь рынок DeFi (децентрализованные финансы). По его оценкам, в 2020 году эфир служил самой часто используемой криптовалютой для совершения трансакций — примерно 1,1 млн штук в день. Вторым по этому показателю был биткойн — примерно 300 тыс. трансакций в день. «Это может быть подтверждением того, что эфир является лидером по количественному показателю, что также может служить одним из фундаментальных факторов для инвестиционной привлекательности, ведь большее количество трансакций ведет к росту комиссий майнеров за обработку и подтверждение трансакций»,— отмечает господин Мазур.

В 2021 году популярность эфира как платежного средства может вырасти еще сильнее, что благоприятно скажется на его курсе. «Технологической основой для этого станет полноценный переход сети кирптовалюты на новый блокчейн Beacon Chain, в котором будут применены технологии консенсуса на основе подтверждения доли и шардинга (технология масштабирования работы с данными.— “Ъ”)»,— считает господин Мазур. По мнению Анатолия Князева, курс эфира будет расти как минимум до запуска фьючерсов Ethereum, который состоится на Чикагской товарной бирже 8 февраля. Три года назад после запуска фьючерсов на биткойн началось снижение его курса, поскольку инвесторы начали активно шортить. «Вероятно, что и в этот раз можем увидеть коррекцию уже с эфиром, которая может продлиться несколько месяцев. Тем не менее глубина ее будет во многом зависеть от того, как пройдет запуск сети ETH 2.0»,— отмечает господин Князев.

Алексей Заботкин, зампред ЦБ, 10 декабря 2020 года в эфире телеканала «Россия 24» Частные токены (криптовалюты.— “Ъ”) <…> не могут быть использованы как надежное средство сбережения, поскольку их стоимость очень сильно колеблется изо дня в день, из месяца в месяц

В отношении биткойна аналитики менее оптимистичны. «Коррекция с целью $31 тыс. была бы достаточно закономерным продолжением торговой динамики биткойна в краткосрочной перспективе. В дальнейшем восходящий тренд, вероятно, продолжится новой волной роста, однако силу и горизонты основных драйверов пока сложно предугадать, так как большинство из них являются внешними для биткойна»,— отмечает Юрий Мазур. По мнению Анатолия Князева, покупатели входят в рынок на все более высоких уровнях. «Похоже, биткойн собирается с силами перед новой попыткой штурма исторических максимумов. Тем не менее рынку требуется весомый повод, чтобы пойти на штурм отметки $50 тыс.»,— резюмирует господин Князев.

Виталий Гайдаев