Следующая станция «Восточный»

Перевод скоростных поездов «Ласточка» и «Стриж» с Курского вокзала на строящийся терминал «Восточный» в Черкизово в Москве, который вызвал возмущение нижегородцев, отложили на 29 мая 2021 года вместо 15 марта, как ранее заявлял РЖД. ­Изменить дату перевода поездов на новый вокзал удалось в результате переговоров между руководством РЖД и губернаторами Ивановской и Нижегородской областей. На Курский вокзал продолжат прибывать «Сапсаны» после реконструкции станции, которая продлится три года. Туда могут вернуться «Ласточки», а «Стрижи» останутся на новом вокзале в Черкизово. Кроме того, РЖД и нижегородские власти договорились, что к 800-летию города компания реконструирует привокзальную площадь, а с 2022 года в Нижний Новгород начнут ходить новые «Лас­точки» премиального класса.



Скоростные поезда «Стриж» и «Ласточка» из Нижнего Новгорода в Москву и из Иваново в столицу продолжат прибывать на Курский вокзал до 29 мая 2021 года, когда РЖД перейдет на летнее расписание. С этого момента с Курского вокзала будет выведено 25 пар поездов. К такому решению в ходе переговоров с губернаторами Нижегородской и Ивановской областей пришло руководство Российских железных дорог.

Напомним, ранее руководство РЖД объявило о переводе с 15 марта скоростных поездов на строящийся вокзал «Восточный» в терминале Черкизово, что привело к массовому недовольству нижегородцев в социальных сетях. Они писали, что добираться со станции метро «Курская» в центр столицы по делам, а также в аэропорты гораздо удобнее и экономичнее по времени, чем со станции «Черкизовская». В результате компании пришлось пойти навстречу регионам.

Как пояснил на встрече с журналистами из регионов в Москве заместитель генерального директора РЖД Дмитрий Пегов, к майским праздникам завершится строительство нового вокзала «Восточный» площадью 4 тыс. кв. м. Перевод поездов «Стриж» и «Ласточка» из Нижнего Новгорода и Иванова, а также других пассажирских составов Октябрьской железной дороги, которые следовали на юг через Курский вокзал, позволит провести его реконструкцию. В течение трех лет здесь планируется построить новые пути и мосты, заменить некоторые платформы. «Сапсаны» сообщением Нижний Новгород — Москва все это время продолжат ходить на Курский вокзал. «Ласточка», возможно, вернется на него через три года, если этого захотят пассажиры. «Стриж» останется в Черкизово, поскольку он прибывает к низкой платформе, которой на Курском вокзале больше не будет. «­Пока будет идти реконструкция Курского, а мы полагаем, что это займет три года, посмотрим, как будет развиваться новый остановочный пункт. Здесь удобная логистика через Московское центральное кольцо с аэропортами и через метро с центром города. Мы проведем опрос пассажиров, посмотрим, нравится ли им остановочный пункт. По окончании реконструкции Курского вокзала "Лас­точки", которые имеют выход и на низкую, и на высокую платформу, можно будет вернуть на Курский вокзал», — поделился планами Дмитрий Пегов. Он добавил, что для удобства пассажиров в билетах планируют отобразить схему расположения «Восточного» и транспортной доступности нового комплекса. РЖД рассчитывает, что когда пандемия отступит, пассажиропоток возрастет, и новый терминал будет полностью загружен.

Также в планах компании к 2022 году заменить составы «Ласточек» на маршруте Нижний Новгород — Москва новыми, премиального сегмента (такие ходят в Иваново). Сейчас в Нижний Новгород ходят поезда экономического класса, передислоцированные с Сочинского полигона после Олимпийских игр. После поставок новых поездов нижегородские «Ласточки» направят на Северокавказскую железную дорогу. Кроме того, РЖД прорабатывает возможность поставок в Нижний Новгород двухуровневых пассажирских поездов при условии роста пассажиропотока и востребованности таких составов. Дмитрий Пегов отметил, что на этом направлении более востребованы скоростные поезда, тогда как двухуровневые больше подходят для перевозок длительностью более пяти часов.

Кроме того, нижегородское правительство и РЖД договорились провести реконструкцию привокзальной площади в Нижнем Новгороде к 800-летию города. Сейчас идут проектные работы. Начать реконструкцию планируется ранней весной.

Роман Рыскаль, ­Александра Викулова