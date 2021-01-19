Во дворе «Владимирского пассажа» планируется построить гостиницу

Гостиница может быть построена во дворе «Владимирского пассажа» в Петербурге. Об этом сообщили в комитете по градостроительству и архитектуре. 20 января проект будет рассмотрен на заседании Градсовета.

Для создания отеля предлагается выполнить надстройку здания, расположенного на улице Рубинштейна, 28. Заказчиком выступает ООО «Производственное объединение «ТОК». Реконструкция затрагивает участок площадью 1,88 тыс. кв. м.

Напомним, что «Владимирский пассаж» располагается в здании бывшего доходного дома И. В. фон Бессера постройки 1904 года. В 2001–2003 годах здание реконструировали.