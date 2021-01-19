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Новогодние салаты стали наиболее частой причиной засоров петербургской канализации

Специалисты ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» проанализировали статистику засоров в сетях водоотведения за IV квартал 2019 и 2020 годов. Выяснилось, что в каждом третьем случае причиной стали сброс в канализацию бытового мусора и отходов, сообщает пресс-служба предприятия.

Чаще всего засоры канализации выявляли на территории Адмиралтейского и Василеостровского районов города. В 2020 году к тройке лидеров присоединился Пушкинский район.

По данным ГУП, Самый высокий уровень культуры пользования канализацией продолжают удерживать жители Фрунзенского района.

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