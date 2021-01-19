Губернатор потребовал внести правки в транспортную реформу Ярославля

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов высказался сегодня по поводу проводимой в Ярославле транспортной реформы. Глава региона написал на своей странице в соцсетях, что в последние несколько месяцев он получает много обращений от жителей Ярославля по поводу проводимых в городе изменений схемы движения общественного транспорта. Люди жалуются на запланированную в ходе реформы отмену некоторых популярных у горожан автобусных маршрутов и на увеличение числа пересадок.

«В очередной раз обращаю внимание на то, что реорганизация должна быть проведена в интересах жителей. Люди пользуются общественным транспортом несколько раз в день. Поэтому каждому ярославцу должно быть понятно, что и почему происходит с транспортной системой, к каким изменениям это приведет сейчас и в будущем. Поручил мэру города Ярославля Владимиру Волкову еще раз системно изучить предлагаемые замечания и правки от жителей, подключить к процессу дополнительных специалистов, провести широкую дискуссию и, при необходимости, внести правки в конкурсную документацию»,— написал господин Миронов.

Глава региона уточнил, что при обсуждении планов по изменению работы общественного транспорта в Ярославле, «жители должны быть услышаны».

"Ъ-Ярославль" рассказывал, что проведение транспортной реформы в Ярославле намечено в три этапа. Стартует она в марте 2021 года. Городские власти хотят отказаться от 26 направлений, на которых по нерегулируемому тарифу работают так называемые маршрутки. Взамен появится 18 новых маршрутов. По данным начальника управления городского пассажирского транспорта Ярославля Сергея Волканевскго, реформа общественного транспорта, проводимая в городе, повлечет дополнительные расходы из бюджета Ярославля и области в размере более 157 млн руб.

Запланированная транспортная реформа несколько раз обсуждалась в Ярославской областной думе. Депутаты считают, что планы по изменению транспортной схемы необходимо дорабатывать. В настоящее время проходят обсуждения транспортной реформы с жителями Ярославля в городских районах.

Подробнее о транспортной реформе в Ярославле в материале "Ъ-Ярославль" — «Трехэтапная оптимизация».

Антон Антонов