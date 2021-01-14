Не обсудишь - не поедешь В мэрии Ярославля снова рассматривают транспортную реформу

Запланированная мэрией Ярославля реформа общественного транспорта продолжает обсуждаться на различных уровнях. В мэрии прошло очередное заседание специально созданной для этого рабочей группы, в которую входят депутаты, перевозчики и представители надзорных органов. Представители мэрии утверждают, что реформа необходима, так как в существующей транспортной сети много дублирующих маршрутов. Городские власти хотят отказаться от 26 направлений, на которых по нерегулируемому тарифу работают так называемые маршрутки. Взамен появится 18 новых маршрутов. Депутаты считают, что реформа нуждается в доработке. В ближайшее время будет обсуждаться ее финансовая составляющая.

В мэрии Ярославля прошло очередное заседание рабочей группы по обсуждении транспортной реформы в городе. В заседании рабочей группы приняли участие депутаты облдумы и муниципалитета, перевозчики и представители надзорных органов. Начальник управления городского пассажирского транспорта Сергей Волканевский рассказал о компенсирующих маршрутах, которые заменят большую часть отменяемых в ходе транспортной реформы маршрутов общественного транспорта с нерегулируемым тарифом.

По словам Сергея Волканевского, компенсировать нужно 26 отменяемых маршрутов, работающих по нерегулируемому тарифу. Вместо них вводится 18 новых маршрутов, которые будут работать по регулируемому тарифу. В городе появятся пересадочные маршруты и будет введен специальный бесплатный пересадочный тариф, который позволит в течение определенного времени совершать бесплатную пересадку с одного маршрута на другой.

«Стоит отметить, что все перевозчики будут переведены на регулируемый тариф. Это позволит предоставлять льготы, также будут действовать проездные билеты. Планируется и внедрение единой системы учета и оплаты проезда — безналичной оплаты и единой системы проездных билетов. Ее внедрение возможно именно при работе всех маршрутов по регулируемым тарифам»,— уточнил Волканевский.

Присутствовавший на заседании рабочей группы перевозчик, индивидуальный предприниматель Николай Гирфанов поддержал транспортную реформу.

«Я, как перевозчик, не вижу ничего плохого в изменениях, наоборот, поддерживаю их. Что касается сквозных маршрутов, то небольшая часть из них останется, они нужны и даже необходимы. Появятся пересадочные узлы, где люди бесплатно пересаживаются и доезжают до нужного места. Если посмотреть на большинство магистральных маршрутов, то мы увидим, что больше 80% пассажиров доезжают до центра и выходят, а автобус практически пустой продолжает движение по маршруту вхолостую»,— рассказал перевозчик.

Депутаты областной думы отметили, что реформа общественного транспорта требует доработки и внесли в связи с этим несколько предложений. Бывший мэр Ярославля, депутат облдумы Виктор Волончунас отметил, что при планировании маршрутов необходимо учитывать предстоящие пассажиропотоки при введении новых городских объектов.

«В этом году на улице Попова во Фрунзенском районе откроется детская поликлиника на 1 тыс. посещений в сутки. При утверждении новой транспортной схемы необходимо предусмотреть увеличение потока граждан с детьми в этом направлении»,— предложил господин Волончунас.

Депутат облдумы Александр Гончаров считает, что мэрия недостаточно убедительно объясняет депутатам и населению необходимость проведения транспортной реформы. Он предложил руководству профильного управления мэрии сформулировать преимущества новой транспортной схемы, в том числе и экономические для того, чтобы можно было четко и понятно объяснить ее целесообразность.

Ранее Сергей Волканевский сообщил, что реформа общественного транспорта, проводимая в городе, повлечет дополнительные расходы из бюджета Ярославля и области в размере более 157 млн руб.

«Планируются дополнительные расходы из городского бюджета на год в размере 111,3 млн руб. и из областного бюджета в размере 46,1 млн руб. Сразу замечу, у нас на сегодняшний день субсидия формируется с учетом планируемых доходов маршрутов, учитывая, что у нас маршрутная сеть будет функционировать более эффективно, данные расходы бюджетов мы будем снижать»,— отметил господин Волканевский.

Он уточнил, что одна из причин дополнительных бюджетных расходов – увеличение сумм на выплаты компенсаций перевозчикам. По его словам, транспортная реформа увеличит количество льготных поездок, которые и будут компенсироваться из бюджета. Ожидается увеличение льготных поездок на 20–30%.

В итоге на рабочей группе решили продолжить обсуждение параметров транспортной реформы, в том числе, с участием жителей города. В частности, в ближайшее время будут проведены общественные слушания по новой транспортной схеме в Дзержинском районе и в микрорайоне Тверицы Заволжского района. А на следующем заседании рабочей группы будут рассмотрены экономические вопросы, связанные с транспортной реформой.

"Ъ-Ярославль" рассказывал, что проведение транспортной реформы в Ярославле намечено в три этапа. Стартует она в марте 2021 года.

Подробнее о транспортной реформе в Ярославле в материале "Ъ-Ярославль" — «Трехэтапная оптимизация».

Антон Антонов