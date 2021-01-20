«Навального посадили ровно за то, что он не умер» Екатеринбург и Тюмень поддержат оппозиционера шествиями

Штабы оппозиционного политика Алексея Навального в Екатеринбурге и Тюмени анонсировали массовые шествия в его поддержку в субботу, 23 января. Организаторы рассчитывают, что в акциях примут участие несколько тысяч человек. Шествия не стали согласовывать с властями, однако в штабах надеются, что силовики не станут задерживать участников. Эксперты считают, что акции покажут изменения в политических взглядах общества.



Шествие сторонников находящегося под арестом политика Алексея Навального в Екатеринбурге, запланированное на 23 января, начнется от стадиона «Динамо» в 14:00. Организаторы акции решили не согласовывать ее проведение с властями. «Мы, заявив, когда и где будет шествие, всех и так уведомили. Органы власти обо всем предупреждены. Но делать официальные запросы мы не будем, играть по их правилам не намерены, ведь власть сама их постоянно нарушает»,— заявил “Ъ-Урал” координатор штаба Навального в Екатеринбурге Алексей Гресько.

Напомним, Алексей Навальный был задержан 17 января в аэропорту Шереметьево сразу после возвращения из Берлина, где проходил лечение и реабилитацию после предполагаемого отравления. 18 января суд провел выездное заседание в химкинском отделе полиции, по итогам которого политик был помещен под стражу на 30 суток. 2 февраля должен состояться суд по иску ФСИН о замене Навальному условного срока по делу «Ив Роше» на реальный.

Сторонники Алексея Навального надеются, что на шествие в Екатеринбурге придут несколько тысяч человек, что, по их мнению, позволит показать власти «недовольство народа беззаконием», а также исключит возможность силовых попыток сотрудников полиции приостановить акцию.

«Поведение силовиков будет зависеть ровно от того, сколько придет человек. Если придет несколько сотен, то всех повяжут и упакуют, но если несколько тысяч, то они побоятся лезть. Мы надеемся на большое количество неравнодушных людей, потому что речь идет не о свободе конкретного, пускай и известного человека, а о свободе каждого. Если мы сейчас это проглотим, дальнейшее поедание наших прав продолжится»,— добавил господин Гресько.

О своем намерении участвовать в шествии уже сообщил бывший глава Екатеринбурга Евгений Ройзман. Впрочем, он пока не знает, будет участвовать в акции в Екатеринбурге или в Москве.

«Навального посадили ровно за то, что он не умер, когда его отравили. Этим была создана ситуация, когда уже некуда отступать. Поэтому участвовать в подобном важно»,— заявил господин Ройзман.

На шествие планирует пойти уральский ресторатор Евгений Кексин. По его мнению, проведение акции ни на что не повлияет, однако отразит реальное количество оппозиционно настроенного населения. «Я надеюсь, что многие пойдут, но в результативность шествия не верю»,— сказал он.

Аналогичное шествие планирует провести штаб Навального в Тюмени. Участники акции намерены пройти от площади возле технопарка до Тюменской областной думы. Они, как и в Екатеринбурге, не стали согласовывать шествие с мэрией, однако надеются, что власть сможет обеспечить порядок, не допуская провокаций. «Трудно прогнозировать, будут ли жесткие действия со стороны силовиков, они часто ведут себя адекватно. Но мы будет готовиться к любому развитию событий. Предсказать их действия трудно, а бояться в любом случае нельзя. Массовые акции — это то, чего власти опасаются больше всего, только ими можно хоть на что-то повлиять. Поэтому шествие состоится в любом случае, даже если на него придет один человек»,— рассказали “Ъ-Урал” в местном штабе.

По мнению политологов, проведение региональных акций в поддержку Алексея Навального не станет поводом для освобождения его из-под ареста, но покажет федеральной власти рост оппозиционных настроений по всей стране.

«Навальный изначально поставил задачу бороться с равнодушием в людях. И мы видим, что равнодушных становится все меньше. Многие, когда увидели, что он не щадит себя, поступает честно и мужественно, возвращаясь в Россию, перешли на его сторону. И среди моих знакомых таких людей немало»,— отметил депутат думы Екатеринбурга от партии «Яблоко», политолог Константин Киселев.

Директор института системных политических исследований и гуманитарных проектов Анатолий Гагарин считает, что укрепление оппозиции на фоне ареста Алексея Навального будет иметь лишь временный эффект.

«Пик популярности Навального уже давно пройден, а сейчас с помощью этой истории с отравлением, к которой много вопросов, пытаются его популярность вновь нарастить. Но я не думаю, что этой историей Навальный серьезно нарастил число сторонников»,— считает политолог. Он добавил, что распределение политических сил на Урале всегда было равномерным и в нынешней ситуации вряд ли изменится.

Илья Смирнов